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«Она меня влечет»: Плющенко раскрыл секрет счастливого брака с Рудковской

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Евгений Плющенко в разговоре с журналистами раскрыл подробности семейной жизни с Яной Рудковской. Фигурист без ума от своей женщины.

Спортсмен заявил, что у них с супругой полное доверие. Продюсер всегда честна со своим партнером, и это его подкупает. Также тренер отметил, что Яна Рудковская – очень сексуальная. "Она меня влечет к себе и меня все устраивает", – призналась знаменитость.

Также для Евгения Плющенко важным моментом является то, что супруга невероятная мать – прекрасная, добрая, чуткая. Продюсер, несмотря на загруженный график, всегда старается уделить время каждому из детей. Напомним, у Яны Рудковской трое сыновей.

Фигурист отметил, что они с женой очень хорошо знают и чувствуют друг друга. Например, светская львица никогда не лезет к нему после тренировок. Она всегда дает ему пространство и возможность побыть наедине со своими мыслями.

Впрочем, в паре это правило работает в обе стороны. Как отметил Евгений Плющенко, иногда Яна Рудковская возвращается после тяжелого дня, и уже ей ни до кого нет дела. В этом случае он не лезет с расспросами и дает перевести дух.

Фигурист считает, что многие семьи пытаются излишне контролировать друг друга, это и становится причиной разлада. "Важно найти золотую середину и дать друг другу некой свободы", – советует спортсмен.

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Источник — dni.ru
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