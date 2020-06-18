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«Нас оттуда попросили»: Агаларов откровенно о конфликте с Игорем Крутым

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Когда-то Игорь Крутой и Эмин Агаларов были близки. Говорят, их семьи приятельствовали. Сейчас певец и продюсер не общаются.

Эмин Агаларов пришел на шоу "Алена, блин!", где откровенно поговорил о личной жизни и работе. В частности, была затронута тема его отношений с Игорем Крутым. "Я с ним не ссорился", – коротко отметил Эмин Агаларов.

О том, что на самом деле случилось между артистами, было сказано весьма расплывчато. "Произошло разногласие. У нас были разные взгляды на разные ситуации", – интригующе сказал Агаларов.

В 2015 году после скандала с продажей "Русской медиагруппы" Владимиру Киселеву известные российские продюсеры планировали объединить усилия. Они хотели создать новое радио с аналогичным форматом и организовать независимую музыкальную премию.

И тут начались проблемы. Эмин Агаларов и Максим Фадеев быстро "отвалились". Зато вскоре Игорь Крутой вместе с бизнесменом Михаилом Гуцериевым и Юрием Костиным учредили российскую музыкальную премию "Виктория". В свою очередь Агаларов организовал фестиваль "Жара", радио "Жара" и телеканал "Жара ТВ".

"Если совсем честно, то нас с Максимом Александровичем (Фадеевым. – Прим. ред.) оттуда попросили", – с улыбкой признался Эмин. Он отметил, что эта ситуация подвигла его на действия, и в результате певец даже доволен, что все так получилось.

С тех пор он дружен с Максимом Фадеевым и убежден, что фестиваль Игоря Крутого "Новая волна" и его "Жара" не соперники. Дескать, масштабы разные. Например, в прошлом году на фестиваль к Агаларову прибыли 250 артистов.

Певец подчеркнул, что никого не заставляет пренебрегать фестивалем Игоря Крутого. Наоборот, признался Эмин, он только рад, если артисты выступят и там, и там.

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Источник — dni.ru
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