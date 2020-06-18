Измена, тюрьма, слепота: трагическая судьба легендарной актрисы

18.06.2020 | 12:37

Сегодня, 18 июня, свой день рождения отмечает некогда популярная, востребованная актриса Валентина Малявина. Однако сейчас артистка ведет крайне закрытый образ жизни.

Когда-то Валентина Малявина была одной из самых красивых актрис в отечественном кинематографе. Однако жизнь ее сложилась трагически. Последние годы артистка проводит в пансионате для слабовидящих. Ее навещают только сестра да священник. Печальное заведение стало домом Валентины Малявиной с тех пор, как она практически ослепла, начала терять слух и попала в руки мошенников. Те едва не завладели двухкомнатной квартирой артистки.

А ведь начало жизни Валентины Малявиной было многообещающим. В 17 лет она повстречалась с Александром Збруевым, который считался звездой Арбата, и у них закрутился такой страстный роман, что вскоре она узнала, что ждет от него ребенка. Влюбленные расписались, однако мать Малявиной была категорически против становиться бабушкой, считая, что Вале еще рано быть матерью. В итоге, обманом заманив дочь в больницу, Малявиной вызвали искусственные роды.

Когда об этом узнал Александр Збруев, то сильно разозлился. Он решил, что это Валентина решила избавиться от ребенка. Вероятно, это горе и развело супругов, потому что вскоре они расстались. Обоих затянула актерская профессия, а короткие и сумбурные встречи возлюбленных осложнялись приступами ревности. А потом Валентина Малявина и вовсе призналась мужу, что у нее роман с режиссером Павлом Арсеновым.

Однако и с ним жизнь у Малявиной не сложилась. Их общий ребенок умер вскоре после рождения. "Портрет Дориана Грея", "Король-олень", "Красная площадь", "Когда рядом мужчина" – артистка много работала, была узнаваема, у нее было множество поклонников. Однако что-то сломалось внутри самой Валентины – она пристрастилась к алкоголю. При загадочных обстоятельствах умер ее любовник, и артистку посадили за убийство, приговорив к девяти годам лишения свободы. Впрочем, Малявину выпустили раньше по амнистии в честь 70-летия Советской власти.

После выхода на свободу артистка сыграла еще в нескольких картинах, однако стало очевидно, что ее карьера закончена. А после травмы в 2001 году Валентина Малявина полностью потеряла зрение. Александр Збруев, хоть и помог бывшей жене большой суммой денег, так ни разу и не приехал проведать ее. "Я боюсь увидеть ее такой, какая она сейчас. Боюсь, потому что мне очень горько, что ее жизнь так сложилась. Валя была талантливой актрисой, красивой женщиной, ее жизнь могла сложиться иначе", – объяснил в недавнем интервью актер.

Сестра Малявиной Татьяна резюмировала: "Валя – талантливый человек. Но из-за своего характера она прожила именно такую жизнь. Стала жертвой самой себя".