Эмин Агаларов признался в отсутствии романтических отношений

18.06.2020 | 14:09

Эмин Агаларов стал очередным звездным гостем шоу "Алена, блин!". Популярный исполнитель и бизнесмен выдал новые подробности развода с моделью Аленой Гавриловой и прокомментировал слухи о романе с Полиной Гагариной.

Эмин Агаларов объявил о расставании с Аленой Гавриловой спустя полтора года после грандиозной свадьбы. Эта новость стала неожиданной, ведь до последнего пара производила впечатление счастливых супругов, воспитывающих общую дочь Афину.

С тех пор появилось много слухов и предположений о причине развода. В свежем интервью Эмин сообщил некоторые подробности, умолчав о том, почему расстался с женой. "Мы совершенно точно расстались на хорошей ноте с полным пониманием того, что у нас растет ребенок, что мы хотим быть хорошими родителями, чтобы ребенок не чувствовал, что есть какая-то война, недопонимание", – подчеркнул Агаларов.

При этом он сообщил, что дочь живет с Аленой Гавриловой. "Мы этот вопрос обсудили и решили, что так правильно", – пояснил он. Также не идет речи ни о каком разделе имущества. Да и вообще, Эмин заявил, что не жалеет о времени, проведенном с Аленой. Он уверил, что никто никого не предал.

Зашла речь и о певице Полине Гагариной. В Сети муссируются слухи о том, что у них с Эмином Агаларовым роман. Дескать, неспроста почти одновременно появились новости о разводе обоих артистов. Однако Эмин опроверг информацию о романтических отношениях с певицей. Он добавил, что и с телеведущей Юлией Барановской они просто друзья. Агаларов заявил, что вообще не находится ни с кем в отношениях.

За плечами артиста два брака. Тем не менее Эмин настроен оптимистично. Он уверен, что еще будет счастлив в любви.