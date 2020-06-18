Сетевое издание|18+|Четверг|18 июн 2020|14:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Эмин Агаларов признался в отсутствии романтических отношений

Печать

Эмин Агаларов стал очередным звездным гостем шоу "Алена, блин!". Популярный исполнитель и бизнесмен выдал новые подробности развода с моделью Аленой Гавриловой и прокомментировал слухи о романе с Полиной Гагариной.

Эмин Агаларов объявил о расставании с Аленой Гавриловой спустя полтора года после грандиозной свадьбы. Эта новость стала неожиданной, ведь до последнего пара производила впечатление счастливых супругов, воспитывающих общую дочь Афину.

С тех пор появилось много слухов и предположений о причине развода. В свежем интервью Эмин сообщил некоторые подробности, умолчав о том, почему расстался с женой. "Мы совершенно точно расстались на хорошей ноте с полным пониманием того, что у нас растет ребенок, что мы хотим быть хорошими родителями, чтобы ребенок не чувствовал, что есть какая-то война, недопонимание", – подчеркнул Агаларов.

При этом он сообщил, что дочь живет с Аленой Гавриловой. "Мы этот вопрос обсудили и решили, что так правильно", – пояснил он. Также не идет речи ни о каком разделе имущества. Да и вообще, Эмин заявил, что не жалеет о времени, проведенном с Аленой. Он уверил, что никто никого не предал.

Зашла речь и о певице Полине Гагариной. В Сети муссируются слухи о том, что у них с Эмином Агаларовым роман. Дескать, неспроста почти одновременно появились новости о разводе обоих артистов. Однако Эмин опроверг информацию о романтических отношениях с певицей. Он добавил, что и с телеведущей Юлией Барановской они просто друзья. Агаларов заявил, что вообще не находится ни с кем в отношениях.

За плечами артиста два брака. Тем не менее Эмин настроен оптимистично. Он уверен, что еще будет счастлив в любви.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте