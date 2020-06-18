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Досуг с детьми вынудил Жасмин перейти на крик

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Жасмин, как и все артисты, сегодня не работает – массовые мероприятия в стране из-за коронавируса еще не возобновились. Но даром времени певица на самоизоляции не теряла.

Жасмин родом из Дагестана, где, как известно, очень вкусная кухня. Да и сама певица, как оказалось, неплохо готовит. Демонстрировать кулинарные таланты она решила в YouTube-шоу "Шор-ОХ! на кухне". Название выбрано не случайно. Во-первых, по второму мужу артистка и ее дети носят фамилию Шор. Во-вторых, шороха они навели знатного!

За время карантина певица с детьми успела приготовить халу, козинаки, запеканку и даже пасхальные (для Жасмин это особенно актуально) куличи. Два месяца экспериментов, радости и восторга!

А только что певица с детьми сделала замечательный десерт. "Маму обучили специальному заклинанию и тому, как погладить миксер, чтобы он слушался. Мои уши успешно прошли тест на прочность ором в 100 децибел. А еще мы приготовили замечательные цветные безешки", – похвасталась довольная результатом певица.

Во время создания меренгов Мирон успел не только покулинарить, но и поиграть яйцами – добавил краску во взбитый белой и стал разукрашивать... холодильник. "Что ты делаешь!" – в исступлении кричала Жасмин наследнику.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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