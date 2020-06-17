Российские спортсмены рискуют пропустить Олимпиаду даже под нейтральным флагом

17.06.2020 | 10:15

Чемпионы мира Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, а также трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене бьют тревогу. Российские спортсмены в очередной раз оказались под угрозой снятия с любых соревнований. Даже если они будут выступать в нейтральном статусе.

Все дело в пятимиллионном штрафе, который Всероссийская федерация легкой атлетики должна оплатить за подлог документов. Наши функционеры заявляют, что собрать 5 миллионов долларов они не могут. И попросили отсрочить платеж.

Международная федерация объявила о штрафе World Athletics еще три месяца назад. Российская сторона оспаривать наказание не стала, но и не заплатила. Если к началу июля ситуация не изменится, то будут наказана российские спортсмены. Они потеряют право выступать на любых международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Для Шубенкова, Ласицкене и Сидоровой это означает только одно. Они пропустят вторую Олимпиаду подряд. Поэтому спортсмены решили действовать и написали открытое письмо руководству отечественного спорта. Его они передали изданию «Спорт-экспресс».

«Временное отстранение ВФЛА из World Athletics продолжается с осени 2015 года. Нельзя сказать, что за этот период ситуация кардинально улучшилась. Мы пропустили Олимпийские игры в Рио, из этих почти пяти лет российские легкоатлеты два года не имели возможности соревноваться за рубежом даже в нейтральном статусе. К тому же, за это время наша легкая атлетика растеряла полностью все международные связи.

Сейчас мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном будущем выступать на любых международных турнирах, включая Олимпийские игры. Фактически, это приведет к завершению карьер тысяч спортсменов.

К нынешней ситуации привело, в том числе, отсутствие конструктивного диалога и с World Athletics, и с легкоатлетическими федерациями других стран. Ситуация ухудшилась не только в международных отношениях, но и внутри нашей легкоатлетической страны. Последние действия бывшего руководства ВФЛА привели к лишению спортсменов нейтрального статуса и пропуска зимнего сезона-2020.

Есть ряд вопросов, на которые мы не можем получить ответы все последние пять лет:

— Кто в этом всем виноват?

— Почему атлеты продолжают отвечать за прошлое, к которому нынешнее поколение не имеет никакого отношения?

— Кто и как действительно отстаивал все это время наши права?

— Почему за действия руководителей все время отвечают спортсмены?

— Как долго российские легкоатлеты будут довольствоваться нейтральным статусом?

В середине марта World Athletics была озвучена конкретная дата — 1 июля, до которой все разногласия между ВФЛА и WA должны быть разрешены. Мы обеспокоены, что WA и российское спортивное руководство имеют разное мнение о процессе восстановления ВФЛА и до настоящего времени (за две недели до дедлайна) не достигли компромисса. Настораживает и отсутствие полной информации о процессе восстановления ВФЛА и состоянии контактов с WA и AIU.

Рассчитываем на то, что в уже ближайшее время российское легкоатлетическое сообщество получит ответы на все вопросы. В том числе и на главный: что ждет нас после 1 июля?"