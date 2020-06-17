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«Проблема человека со средневековым сознанием»: Пенкин разнес жадный до сплетен народ

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Сергей Пенкин в своем инстаграм-аккаунте разразился гневным постом на тему ДТП с Михаилом Ефремовым. Певец уверен, что нездоровый интерес толпы к ситуации – показатель того, что мир сошел с ума.

По мнению исполнителя, в России отсутствует культура журналистики. У него волосы на голове встают дыбом от мысли, до каких масштабов развернулась травля виновного в аварии. Звезде больно от поднявшейся волны ненависти в медиамире.

Сергей Пенкин охарактеризовал происходящее гнилым, мерзким и страшным. Он отметил, что Михаил Ефремов действительно виноват в гибели человека и понесет за это наказание по закону. Горе затронуло сразу две семьи, да и сам актер сполна заплатил за свой поступок. Случившееся – не повод для бичевания виновного, считает артист.

Также знаменитость привела статистку новостей в ночь после аварии. Крупные медиаиздания благодаря трагедии смогли поднять трафик в несколько раз. Сергей Пенкин отметил, что в топ вышли именно сообщения о деталях чудовищного ДТП с участием Михаила Ефремова.

Впрочем, уверен певец, вина лежит не только на СМИ, но и на простых людях. Он отметил, что народ жаден до грязных подробностей. "Это проблема человека со средневековым сознанием", – пишет Сергей Пенкин.

Исполнитель сожалеет, что кумир может в секунду стать изгоем, и его публично отправят на костер. "Милость к падшим – ушедшая категория", – говорит музыкант.

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Источник — dni.ru
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