Окрошку неожиданно признали вредной

17.06.2020 | 09:58

Вкусное и достаточно дешевое в приготовлении блюдо внезапно было признано вредным для некоторых категорий людей.

К таким неутешительным выводам пришли специалисты, проведя ряд исследований. По мнению диетологов, любимое миллионами россиян блюдо может вызвать серьезные проблемы с пищеварением.

По сведениям историков, первые рецепты окрошки описаны ещё на заре русской кулинарной литературы, в конце XVIII века в труде Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха».

Раньше окрошку рекомендовали употреблять как диетическое блюдо. Считалось, что она являлась легким для пищеварения яством. С этим блюдом даже связано несколько рекордов. Например, пензенская окрошка, которая была приготовлена 30 июня 2012 года в рамках фестиваля предпринимателей «Шурум-Бурум», официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Сейчас мнение диетологов изменилось, например, Ольга Григорьян считает, что окрошка на квасе может быть опасной для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При подобных недугах в блюдо также не стоит добавлять редиску.

По мнению Григорьян, окрошка на квасе противопоказана при остром панкреатите и желчнокаменной болезни. Специалист рекомендовала готовить окрошку на кефире или других кисломолочных напитках, чтобы избежать брожения.