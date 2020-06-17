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Окрошку неожиданно признали вредной

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Вкусное и достаточно дешевое в приготовлении блюдо внезапно было признано вредным для некоторых категорий людей.

К таким неутешительным выводам пришли специалисты, проведя ряд исследований. По мнению диетологов, любимое миллионами россиян блюдо может вызвать серьезные проблемы с пищеварением.

По сведениям историков, первые рецепты окрошки описаны ещё на заре русской кулинарной литературы, в конце XVIII века в труде Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха».

Раньше окрошку рекомендовали употреблять как диетическое блюдо. Считалось, что она являлась легким для пищеварения яством. С этим блюдом даже связано несколько рекордов. Например, пензенская окрошка, которая была приготовлена 30 июня 2012 года в рамках фестиваля предпринимателей «Шурум-Бурум», официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Сейчас мнение диетологов изменилось, например, Ольга Григорьян считает, что окрошка на квасе может быть опасной для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При подобных недугах в блюдо также не стоит добавлять редиску.

По мнению Григорьян, окрошка на квасе противопоказана при остром панкреатите и желчнокаменной болезни. Специалист рекомендовала готовить окрошку на кефире или других кисломолочных напитках, чтобы избежать брожения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

О точняк! Я знаю, что я сегодня приготовлю.....

Гость||

Неудивительно!окрошка на квасе-редкий блевашь!!!на кефире-тема!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

кисломолочных напитках, чтобы избежать брожения.
Кефир - это продукт брожения!!!...

Имя: Гость
Комментарий:

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