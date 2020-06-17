Сетевое издание|18+|Среда|17 июн 2020|14:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

«Наш бизнес умер»: Наташа Королева подвела неутешительный итог

Печать

Наташа Королева в беседе с журналистами заявила, что из-за пандемии им с Тарзаном пришлось закрыть салон красоты и спортзал. Звезды с сожалением отмечают, что остались без части доходов.

"Наш бизнес умер", – подчеркнула певица. Впрочем, она настроена оптимистично, ведь коронавирус не внес в ее судьбу чего-то глобально плохого. Родные и близкие живы, здоровы, не голодают – значит, все не так уж печально.

Наташа Королева отметила, что было гораздо худшее время – 90-е. Тогда в стране были пустые полки магазинов, бандитские разборки, карточная система и постоянный страх. Звезда вспомнила, что с гастролей из "нефтяных" городов, где со снабжением было получше, везла полные сумки с колбасой и сыром.

Артистка добавила, что сейчас все значительно лучше: полки магазинов забиты едой, есть кое-какая поддержка. Наташа Королева не отрицает, что минусы тоже присутствуют, но их можно найти всегда и во всем.

Также ее семья немного под другим углом смотрит на материальные ценности. За многолетнюю карьеру в шоу-бизнесе они с Тарзаном успели заработать и накопить достаточно денег, чтобы жить в довольствии. Артистка добавила, что коронавирус упростил некоторые моменты.

Например, стало понятно, что одежды много не нужно. За время самоизоляции Наташа Королева надела пару курток и три майки, хотя шкафы забиты доверху. Так что, уверена звезда, хоть бизнес и ушел под воду, у них есть все, чтобы остаться на плаву.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте