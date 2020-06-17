Сетевое издание|18+|Среда|17 июн 2020|17:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Любовь Успенская пришла в «Дом-2»

Печать

Любовь Успенская отметилась в скандально известном телепроекте "Дом-2". Популярная артистка не скрывает, что при любом удобном случае смотрит свежий выпуск шоу.

Любовь Успенская посетила помолвку участника телепроекта "Дом-2" Ильи Яббарова, который сделал предложение Насте Голд. Они вместе меньше года, однако еще в январе Илья дал понять, что настроен серьезно.

Впрочем, это не помешало влюбленным разругаться. Яббаров счел, что Голд слишком ревнива. По его мнению, девушка не могла смириться с тем, что он поддерживает отношения с Аленой Рапунцель, которая родила ему сына Богдана. Вскоре разногласия были преодолены.

Любовь Успенская засвидетельствовала помолвку, а заодно и спела с Ильей Яббаровым. Королева шансона не скрывает, что при возможности смотрит скандально известное шоу "Дом-2".

"Так уж сложилось, что просмотр этой программы меня отвлекает и успокаивает. Сейчас настало совсем другое время. Мне интересно смотреть эту программу, чтобы понять современную молодежь. Ребята строят свои отношения по своим правилам и понятиям. В мое время, конечно, было все иначе", – философски отметила Успенская.

Артистка подружилась с ведущей телестройки Ольгой Бузовой – дивы выпустили несколько роликов для TikTok. Также Любовь Успенская снялась с ее возлюбленным, блогером Давидом Манукяном.

Любовь Успенская, как говорится, держит нос по ветру. Чтобы быть успешной, популярной и востребованной, она дала несколько откровенных интервью для кумиров молодежи. А еще снялась в ряде ток-шоу для старшего поколения, когда разразился скандал с ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте