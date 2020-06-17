Любовь Успенская пришла в «Дом-2»

17.06.2020 | 17:08

Любовь Успенская отметилась в скандально известном телепроекте "Дом-2". Популярная артистка не скрывает, что при любом удобном случае смотрит свежий выпуск шоу.

Любовь Успенская посетила помолвку участника телепроекта "Дом-2" Ильи Яббарова, который сделал предложение Насте Голд. Они вместе меньше года, однако еще в январе Илья дал понять, что настроен серьезно.

Впрочем, это не помешало влюбленным разругаться. Яббаров счел, что Голд слишком ревнива. По его мнению, девушка не могла смириться с тем, что он поддерживает отношения с Аленой Рапунцель, которая родила ему сына Богдана. Вскоре разногласия были преодолены.

Любовь Успенская засвидетельствовала помолвку, а заодно и спела с Ильей Яббаровым. Королева шансона не скрывает, что при возможности смотрит скандально известное шоу "Дом-2".

"Так уж сложилось, что просмотр этой программы меня отвлекает и успокаивает. Сейчас настало совсем другое время. Мне интересно смотреть эту программу, чтобы понять современную молодежь. Ребята строят свои отношения по своим правилам и понятиям. В мое время, конечно, было все иначе", – философски отметила Успенская.

Артистка подружилась с ведущей телестройки Ольгой Бузовой – дивы выпустили несколько роликов для TikTok. Также Любовь Успенская снялась с ее возлюбленным, блогером Давидом Манукяном.

Любовь Успенская, как говорится, держит нос по ветру. Чтобы быть успешной, популярной и востребованной, она дала несколько откровенных интервью для кумиров молодежи. А еще снялась в ряде ток-шоу для старшего поколения, когда разразился скандал с ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной.