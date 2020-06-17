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«Это была тотальная победа!»: Меньшова соврала, что у нее есть брат

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Юлия Меньшова в браке с актером Игорем Гординым родила двух детей – Андрея и Таисию. При этом сама она у родителей, режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой, одна.

В детстве Меньшова мечтала о брате или сестре, поэтому однажды сказала подружкам, что мама родила второго ребенка. Забавной историей телеведущая поделилась с подписчиками своей страницы в "Инстаграм".

"Я соврала девочкам во дворе, что вот, свершилось, теперь и у меня есть брат! Они поверили сразу. Безоговорочно. ⁣Я выглядела очень убедительно", – написала Юлия.

Однако триумф будущей актрисы был недолгим. Уже на следующий день, по всей видимости, посовещавшись со старшими девочками, подружки выразили сомнения. Дескать, у ее мамы не было большого живота.

Меньшова не растерялась. Она придумала, как доказать, что у нее появился брат. У Юлии была немецкая кукла. Она, правда, не могла говорить "мама" и закрывать глаза, но зато у нее были натуральные волосы.

"Замотав куклу в одеяло, я выпустила наружу кусок этих волос, положила заготовленный куль на кровать и, выйдя во двор, позвала девочек к себе домой", – рассказала Меньшова. Она попросила гостей не шуметь: дескать, малыш спит.

Чтобы закрепить успех, Меньшова удалилась в комнату и стала изображать детские всхлипы, а потом снова вышла к притихшим друзьям. Те уже стояли под дверью. Юлия приоткрыла ее, чтобы приятели увидели кулек с торчащими из него волосами.

"Все! Это была тотальная победа!" – сообщила актриса. На следующий день весь двор "охал, ахал, цокал языком" и поздравлял Веру Алентову с прибавлением в семействе. Однако план провалился.

"Во-первых, мама зачем-то предательски отказывалась от моего чудесного мальчика, новорожденного брата. ⁣⁣Во-вторых, я получила по шеям. ⁣⁣В-третьих, несколько дней я не выходила гулять. ⁣⁣Не, мама-то разрешала. ⁣⁣Самой как-то не хотелось..." – завершила рассказ Юлия Меньшова.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

я получила по шеям.
шейка то прошла? С такой фантазией теперь наверное и спинка побаливает?! Ведь как известно-Врать, не мешки волочить!

Имя: Гость
Комментарий:

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