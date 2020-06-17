Егора Крида повторно обвинили в плагиате за «Крутого» с Крутым

17.06.2020 | 09:22

Известный певец Егор Крид (настоящая фамилия Булаткин – прим. редакции), по всей видимости, не может обходиться без скандалов. На днях бывшего участника лейбла Black star снова обвинили в плагиате.

Как сообщает телеграм-канала Mash, речь идет о треке под названием «Крутой». Претензии к Булаткину возникли у некоего Дмитрия Рыжкова.

Молодой человек утверждает, что именно он автор слов песни Крида. Рыжков уже подал заявление в суд, в котором требует с артиста 110 тысяч рублей.

100 тысяч из них должны быть выплачены в качестве компенсации «за моральный ущерб». Разбираться в музыкальном скандале предстоит сотрудникам Кунцевского суда Москвы.

Трек «Крутой» не первый раз заставляет Крида понервничать. Еще в январе 2019 года 20-летний музыкант Дима Блок из Сергиева Посада утверждал, что Егор украл у него концепцию и музыку.

«Мы с другом написали этот трек два с половиной года назад, и 21 сентября 2016 года его релиз опубликовало сообщество Trap.ru во «Вконтакте», это легко проверить», — сообщил Дима изданию gubdaily.

«Для того, чтобы понять, что лейбл Black Star украл у нас этот трек, нужно просто послушать оригинал и то, что в итоге выпустил Крид. Таких совпадений быть не может».

Год назад Блок пообещал подать на Крида в суд, как только Егор выйдет из лейбла Black Star. Видимо, житель Сергиева Посада опоздал. Булаткину придется оправдываться в суде за песню «Крутой» перед Рыжковым.