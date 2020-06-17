Сетевое издание|18+|Среда|17 июн 2020|14:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Анна Михалкова рассказала о щемящей тоске из-за детей

Печать

Звезда отечественного кино и сериалов поделилась трогательным моментом с поклонниками. Анна Михалкова рассказала о дочери Лидии.

Наследница артистки появилась на свет в 2013 году. Отцом девочки является муж знаменитости, предприниматель Альберт Баков. Отметим, что Анна Михалкова в свое время долго скрывала беременность от публики. Между тем сегодня она с удовольствием говорит о подрастающей наследнице.

Так в соцсетях актриса опубликовала пару фотографий Лидии. Также артистка поделилась с поклонниками переживаниями. У Михалковой болит душа из-за того, что ее дети так быстро вырастают.

Знаменитость рассказала трогательный эпизод из жизни, который навсегда врезался в ее память. Анна и Лида гостили у друзей. Наследница актрисы активно играла с ровесниками, пыталась поймать кота, разыскивала ежа, умоляла остаться с ночевкой и спрашивала, когда она и ее мама отправятся домой.

Уже в машине, через две минуты после отправления, Лида успокоилась. "Засыпает у меня на коленях, держа мой палец потной, сладко-липкой ладошкой! И вот этот жар ладошки…" – отметила знаменитость. По словам Анны Михалковой, в тепле детской руки отпечатались события уходящего вечера, лета, а также щемящая тоска, которая осталась на сердце. В тот момент Михалковой захотелось, чтобы мгновение остановилось. Ее дети слишком быстро вырастают.

Напомним, у Анны Михалковой и Альберта Бакова есть два старших сына – Андрей и Сергей. Актриса души не чает в отпрысках.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте