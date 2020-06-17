Анна Михалкова рассказала о щемящей тоске из-за детей

17.06.2020 | 13:17

Звезда отечественного кино и сериалов поделилась трогательным моментом с поклонниками. Анна Михалкова рассказала о дочери Лидии.

Наследница артистки появилась на свет в 2013 году. Отцом девочки является муж знаменитости, предприниматель Альберт Баков. Отметим, что Анна Михалкова в свое время долго скрывала беременность от публики. Между тем сегодня она с удовольствием говорит о подрастающей наследнице.

Так в соцсетях актриса опубликовала пару фотографий Лидии. Также артистка поделилась с поклонниками переживаниями. У Михалковой болит душа из-за того, что ее дети так быстро вырастают.

Знаменитость рассказала трогательный эпизод из жизни, который навсегда врезался в ее память. Анна и Лида гостили у друзей. Наследница актрисы активно играла с ровесниками, пыталась поймать кота, разыскивала ежа, умоляла остаться с ночевкой и спрашивала, когда она и ее мама отправятся домой.

Уже в машине, через две минуты после отправления, Лида успокоилась. "Засыпает у меня на коленях, держа мой палец потной, сладко-липкой ладошкой! И вот этот жар ладошки…" – отметила знаменитость. По словам Анны Михалковой, в тепле детской руки отпечатались события уходящего вечера, лета, а также щемящая тоска, которая осталась на сердце. В тот момент Михалковой захотелось, чтобы мгновение остановилось. Ее дети слишком быстро вырастают.

Напомним, у Анны Михалковой и Альберта Бакова есть два старших сына – Андрей и Сергей. Актриса души не чает в отпрысках.