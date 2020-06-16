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Соловьев разнес «Современник» за поддержку Ефремова

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Коллектив театра "Современник" долго молчал и не комментировал смертельное ДТП, которое произошло по вине Михаила Ефремова. По мнению Владимира Соловьева, им нужно было и вовсе не высказываться.

Вечером 15 июня в Сети появилось обращение московского "Современника". Коллеги призвали народ не критиковать Михаила Ефремова, который остается "неотъемлемой частью театра". Они молчали целую неделю, потому что были в шоке от происходящего. Коллектив также принес соболезнования семье погибшего в ДТП водителя.

Высказаться насчет комментария "Современника" решил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он считает, что коллектив театра "лучше бы продолжал молчать". Очевидно, что журналист таким образом раскритиковал слова коллег Ефремова.

Ранее Соловьев нелестно отозвался о Михаиле Олеговиче. Телеведущий назвал артиста "либерастной сволотой" и "пьяным скотом". Таких же людей, по мнению Владимира Рудольфовича, можно вычислить, в случае если они начнут "отмазывать" Ефремова.

Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло жуткое ДТП по вине Михаила Ефремова. Пьяный артист сел за руль своего автомобиля и помчался по вечерней столице. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм спустя несколько часов.

На данный момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Так решил Таганский суд неделю назад. Актер признал свою вину и уже принес извинения родственникам погибшего водителя.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Повод даден. Случай удобный. Как не сказать об этом вечернему ...звону!

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