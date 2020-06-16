Сетевое издание|18+|Вторник|16 июн 2020|12:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Собчак назвала дерьмом косметику, которую рекламировала долгое время

Печать

Скандал с участием Ксении Собчак и Стаса Костюшкина перешел в новую плоскость.

Российский певец и поэт, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» недавно признался в том, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.

Узнав об этом, Ксения высмеяла артиста. В своем шоу «Осторожно, новости!» телеведущая решила обсудить предстоящее поправки в закон «О полиции».

«Полицейским собираются разрешить стрелять в людей, что же дальше будет?» - спросила у гостя Ксения в импровизированной телестудии. – «Нам всем начнут запрещенные вещества подкидывать, а потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?»

На Собчак моментально накатила волна народного гнева. В первых рядах оказались знаменитости. «Ты оказалась гораздо тупее, чем я думал, аморальное животное!» - заявил Тимати.

Общественность потребовала «пустить в игнор» острую на язык телеведущую. Некоторые пользователи Сети обратились к спонсорам Собчак, товар которых она рекламировала, с просьбой разорвать контракты.

Одними из первых на призыв откликнулись представители Интернет-магазина косметики Mixit. Они заявили, что прекращают сотрудничество с Собчак.

Ксения, видимо, не сильно расстроилась и серьезно прошлась по бренду, который еще недавно приносил ей солидный доход. На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала сториз, в котором назвала косметику бренда дерьмом (слово заменено редакцией на более литературное). «Регинка вон без памперсов как-то выжила, и я смогу», - заявила Собчак, вспомнив историю с травлей Регины Тодоренко.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте