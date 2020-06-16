Собчак назвала дерьмом косметику, которую рекламировала долгое время

16.06.2020 | 11:26

Скандал с участием Ксении Собчак и Стаса Костюшкина перешел в новую плоскость.

Российский певец и поэт, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» недавно признался в том, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.

Узнав об этом, Ксения высмеяла артиста. В своем шоу «Осторожно, новости!» телеведущая решила обсудить предстоящее поправки в закон «О полиции».

«Полицейским собираются разрешить стрелять в людей, что же дальше будет?» - спросила у гостя Ксения в импровизированной телестудии. – «Нам всем начнут запрещенные вещества подкидывать, а потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?»

На Собчак моментально накатила волна народного гнева. В первых рядах оказались знаменитости. «Ты оказалась гораздо тупее, чем я думал, аморальное животное!» - заявил Тимати.

Общественность потребовала «пустить в игнор» острую на язык телеведущую. Некоторые пользователи Сети обратились к спонсорам Собчак, товар которых она рекламировала, с просьбой разорвать контракты.

Одними из первых на призыв откликнулись представители Интернет-магазина косметики Mixit. Они заявили, что прекращают сотрудничество с Собчак.

Ксения, видимо, не сильно расстроилась и серьезно прошлась по бренду, который еще недавно приносил ей солидный доход. На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала сториз, в котором назвала косметику бренда дерьмом (слово заменено редакцией на более литературное). «Регинка вон без памперсов как-то выжила, и я смогу», - заявила Собчак, вспомнив историю с травлей Регины Тодоренко.