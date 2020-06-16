«Служить было оскорбительно»: Елена Проклова раскрыла причины ухода из театра

16.06.2020 | 14:19

Елена Проклова начала сниматься в кино с детства. Артистка отдала 20 лет МХАТу, после чего решила уйти.

Между кино и театром Елена Проклова выбирает последний. "Это совершенно другой вид искусства. Другая форма существования. Другая работа над ролью – гораздо более серьезная", – пояснила актриса.

В начале 90-х артистка приняла непростое решение покинуть МХАТ, в котором служила 20 лет. Проклова не скрывает причин.

"Во-первых, Олег Николаевич Ефремов был уже в очень преклонном возрасте, и, можно сказать, творческая работа была в затишье. Администрация решила, что мне можно приказывать: сниматься или не сниматься в кино, играть в концертах от театра или не играть, ехать за границу или нет и так далее", – сообщила артистка.

Ей не понравилось такое отношение. "Тогда я сказала: большое спасибо, люблю театр, но уже вышла из того возраста, когда не я принимаю решения, как мне жить", – вспомнила Елена.

Артистка разочаровалась в театральном содружестве и даже хотела уйти из актерства. "Я тогда не знала еще про антрепризы. А служить так, как я служила, было оскорбительно", – призналась Проклова.

Елена пошла учиться на ландшафтного дизайнера. "Я думала, что займусь чем-то, что мне доставляет такое же удовольствие. Это и мои сады, и сады тех, кому я помогла", – уточнила звезда.

В профессии она осталась, потому что стала играть в антрепризе. "Ты можешь по своей воле выбирать, над какой ролью работать, с кем работать, кто режиссер, кто партнеры, когда ты куда-то едешь, когда не можешь. То есть руководить своей жизнью самостоятельно", – заверила Елена Проклова. Актриса открыла для себя и работу на телевидении.