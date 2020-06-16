Родители и дочь Началовой оставили Москву

16.06.2020 | 21:46

Корни певицы Юлии Началовой – в Воронежской области. Ее дед – гармонист Виктор Егорович Началов – жил в селе Хреновое Бобровского района. Юля часто именно здесь проводила лето, называя этим места "кусочком рая на Земле".

Детство самой Юлии Началовой прошло в Северном районе города, считающегося колыбелью российского флота. А теперь именно сюда на все лето приехала ее единственная дочь Вера Алдонина вместе с дедушкой и бабушкой. Виктор и Таисия Началовы справедливо решили, что пыльная столица с ее вечным благоустройством – не лучшее место для летнего отдыха.

Фамусов в грибоедовском "Горе от ума" отправлял единственную дочь Софью "подалее от этих хватов, в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов". Он твердил ей: "Там будешь горе горевать, за пяльцами сидеть, за святцами зевать". Началовы же предпочли столицу Черноземья Воронеж, где тишина, благодать и никаких скандалов. В родном городе прославленной артистки, кстати, благодарные земляки не оставляют надежд открыть памятник ей в одном из парков или освятить в ее честь часовню.

О том, что они покинули Москву, стало известно от бессменного пресс-секретаря певицы Анны Исаевой. Она с родными Юли постоянно на связи, вхожа к ним в дом, знает все секреты и считается членом семьи.

"Сделав пожалуй, одно из самых важных дел этого года – поставив памятник, родители Юли и Верочка отправились на родину, под Воронеж, – сообщила Анна Исаева. – Перед летними каникулами, Виктор переиздал альбом Юли, записанный когда-то в Лос-Анджелесе вместе с Уолтером Афанасьевым, с участием знаменитого симфонического оркестра. Об этой работе Юля любила рассказывать – мол, практически каждый музыкант, игравший в нем был удостоен награды "Грэмми".

Рассказала пресс-секретарь и про то, чем Началовы будут заниматься на малой родине: "У Верочки нет регистрации ни в одной соцсети, кроме закрытой странички Инстаграме, которую она на лето отключила. Сказала мне, что собирается дышать воздухом, наслаждаться природой, чтением книг на английском и русском языках. Среди книг, которые она взяла с собой, я увидела "Гарри Поттера" в оригинале и жизнеописание Станиславского. Жизнь есть жизнь, она никого не спрашивает, о том, что его тревожит, будоражит или мучает, а просто идет".

Напомним, что Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Она умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной абсцессом, который начался из-за банальной мозоли на ноге. Певице было всего 38 лет. Похоронили певицу на Троекуровском кладбище столицы.