Сетевое издание|18+|Вторник|16 июн 2020|18:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна

Печать

В Сети распространилась сенсационная информация. Согласно некоторым данным, фигуристка Юлия Липницкая ждет ребенка.

После завершения спортивной карьеры три года назад Юлия Липницкая ведет крайне закрытый образ жизни. Прославленная фигуристка дает мастер-классы детям. В "Инстаграм" она изредка публикует фотографии и видео, однако предпочитает не распространяться о личном.

Тем удивительнее новость о том, что 22-летняя спортсменка станет матерью. Конфиденциальной информацией поделился спортивный агент Андрей Митьков в "Яндекс.Дзен". Отцом ребенка является экс-фигурист Владислав Тарасенко. По некоторым данным, первенец пары появится на свет совсем скоро.

Об этих отношениях заговорили еще в 2015-м, и вскоре влюбленные перестали скрывать роман. В декабре того же года на трибуне Малой спортивной арены "Лужников", где проходил "Кубок Ростелекома" по фигурному катанию, Тарасенко и Липницкая сидели рядом. В какой-то момент Юлия положила голову на плечо Владиславу.

Отметим, что в копилке уроженки Екатеринбурга, кроме олимпийского золота, серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013-го. Зимний чемпионат России в конце 2016 – начале 2017 года Липницкая пропустила из-за тяжелой травмы после падения на улице.

Спортивный путь фигуристки был нелегким, и причина крылась в том числе в ее здоровье. Какое-то время Юлия страдала от колебаний веса. У Липницкой даже началась анорексия. Однако спортсменка все преодолела и теперь, судя по всему, открывает новую страницу жизни.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте