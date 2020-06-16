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Никита Джигурда уверовал и продвигает конспирологическую теорию устранения Ефремова

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Произошедшее чуть более недели назад дорожно-транспортное происшествие разделило жизнь некогда любимого и популярного актера Михаила Ефремова на «до» и «после», а его друзей и знакомых на два лагеря.

В первом большинство. Они считают, что Михаил Олегович безо всяких сомнений виноват и нет ему прощения. Другие отрицают очевидное, оправдывая пьяного за рулем, выискивая в произошедшем загадочное, мистическое или вовсе заговор против Ефремова.

Так известный своим экстравагантным поведением актер Никита Джигурда считает, что его коллегу могли запросто подставить.

На своей странице в социальной сети Инстаграм он разместил публикацию, в которой привел ряд фактов в доказательство своей версии случившегося. «Моя убедительная версия: Михаила Ефремова хотели «убрать», – заявил артист.

В подтверждение своих слов Джигурда привел тот факт, что в крови Михаила Ефремова обнаружили не только алкоголь и наркотики, но и сильнодействующее снотворное. Кроме того, Никита указал, что таинственным образом в баре, где находился до аварии Ефремов, не оказалось ни одной камеры.

Джигурда подчеркнул, что невозможно узнать, кто и что давал выпить Ефремову в развлекательном заведении, которое должно было быть закрыто для посетителей. Тем более странно, что сам Михаил Олегович ничего не помнит, а видеозаписи, на которой видно, как Ефремов выходит из машины после аварии, тоже нет, подытожил Джигурда.

Поздно вечером, 8 июня, Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного, а как позже выяснилось, и наркотического опьянения, на Садовом кольце в Москве вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада».

Его водитель скончался в больнице. Ефремова отправили под домашний арест. Спустя несколько дней актер нашел в себе силы извиниться, правда многие отметили «актерскую игру» Михаила Олеговича.

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