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«Мужичок с обложки»: сотни тысяч за эффектную «обертку» Николая Баскова

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Поклонники обратили внимание, что с карантина Николай Басков вышел сильно помолодевшим. Как оказалось, время без работы певец провел с пользой для здоровья в одной из элитных клиник.

Артист всегда страдал от избыточного веса, поэтому, как поговаривают, периодически прибегал к услугам и пластических хирургов, и диетологов. На этот раз "золотой голос России" отправился в Карелию, где 21 день под наблюдением врачей занимался лечебным голоданием.

Кстати, подобная практика очень популярна среди звезд. Например, в детокс-турах ранее уже побывали Анна Семенович и Рита Дакота. Впрочем, судя по всему, девушки потратили на подобные процедуры значительно меньше времени и денег.

В Сети появилась стоимость услуг специалистов по похудению и косметологов. Издание "Экспресс-газета" со ссылкой на телеграм-канал "Курятник" сообщает, что одно лишь пребывание в модной клинике обошлось Николаю Баскову почти в миллион рублей.

В цену входило проживание в номере-люкс площадью 140 "квадратов", лечебное голодание, физиотерапия, антистрессовые процедуры и моделирующий массаж. В дополнение к этому артист отдал порядка 300 тысяч рублей косметологам, которые вставили филлеры и закачали ботокс в лицо. Дополнил омолаживающий эффект нитевой лифтинг.

Напомним, на прошлой неделе Николай Басков сразил поклонников своей красотой. Похорошевший артист предстал в выпуске шоу Ивана Урганта.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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