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Мария Малиновская разрезала себе глаза и показала результат

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Маша Малиновская не скрывает, что своей красотой обязана не только генам, но и пластическим хирургам. Популярная ведущая снова решилась перекроить себя.

Маша Малиновская была одной из самых успешных, красивых и сексуальных ведущих на отечественном телевидении. Однако в какой-то момент эффектная блондинка пропала из поля зрения. Она уехала из Москвы в родной Смоленск, перестала сниматься, увлеклась диджеингом и начала выступать в клубах.

Теперь блондинка пытается вернуться к прежней работе. Маша дала несколько интервью и занялась внешностью. Она одна из немногих представительниц отечественного шоу-бизнеса, кто пользуется услугами пластических хирургов и не скрывает это. Пышная грудь и вздернутая верхняя губа – результат работы медиков.

Недавно Малиновская снова легла под нож. Ведущая решилась на подтяжку лица и блефаропластику (в ходе этой процедуры делают небольшой разрез снаружи или изнутри века и изымают лишний жир, убирают лишнюю кожу). Пластическая операция прошла под общим наркозом и заняла всего час.

На своей странице в "Инстаграм" популярная ведущая выложила фото, продемонстрировав результат. Итогом она осталась довольна, а вот подписчики разошлись во мнениях. Одни рассыпались в комплиментах Маше, другие раскритиковали ее: дескать, живого места не осталось.

Малиновская не раз оказывалась на столе пластического хирурга. Телеведущая призналась, что корректировала не только губы, но и нос, да и лицо в целом. Маша уточнила, когда, по ее мнению, нужна помощь специалиста: "Это возрастные проблемы, имиджевые, которые объективно отравляют вам жизнь. А обо всех операциях и инъекциях, сделанных в юности, я жалею!"

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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