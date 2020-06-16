Максим Фадеев сравнил своих бывших подопечных с проститутками

16.06.2020 | 09:16

Громкое заявление автор множества хитов сделал на своей странице в социальной сети Инстаграм. Фадеев в очередной раз признал, что последние 5 лет он жил в настоящем аду. Осознание этого пришло к нему совсем недавно. Именно по этой причине он принял решение распустить группу Serebro и расстаться с большинством артистов.

«Ещё пол года назад, я думал что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься «едой» и трамплином для своих «деток», когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой - музыка! Написал хорошую песню - ты для них «Бог», написал не удачную- ты враг! А если, не дай Бог, удачная песня у другого артиста-ууууу… истерики сразу: «Ты меня предал» и тд. Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. Ты для них «еда»! И если перестал давать кровь- становишься не нужным, и к тебе относятся уже как к жертве, за которой не нужно бегать. А ты при этом этого совершенно не чувствуешь! Живешь и думаешь: «Как классно вокруг»! А оказывается - это и есть ад», - сформулировал свою мысль продюсер.

Сейчас Максим Фадеев чувствует себя гораздо лучше. На него не давит психологический груз. По словам продюсера, он рад тому, что его телефон перестал разрываться от бесконечных звонков и смс-сообщений, в которых артисты его бренда упрекали его или коллег в какой-либо мерзости.

«Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!», - подытожил Фадеев.

Напомним, в конце прошлого года продюсер разорвал отношения с артистами популярного проекта Serebro и певицей Наргиз. Ярко и емко оценил произошедшее его коллега по цеху Иосиф Пригожин. «Куда артиста ни целуй — кругом ж+па», — констатировал супруг Валерии.