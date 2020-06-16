Леонид Куравлев приготовился к походу в «последний путь»

16.06.2020 | 13:44

Леонид Куравлев – легенда отечественного кино. В больших и эпизодических ролях он появился в 200 картинах, среди которых ставшие культовыми "Афоня", "Не может быть!", "Ширли-мырли", "Золотой теленок", "ТАСС уполномочен заявить". Народный артист России будет похоронен на Троекуровском кладбище. Место под могилу он выбрал сам.

Троекуровское кладбище считается филиалом Новодевичьего. Здесь хоронят политиков, военных, ученых, артистов – весь цвет нации. На центральной аллее огромный участок отведен под погребение звезд. Актеры Николай Караченцов, Александр Лазарев, Марина Голуб и Владислав Галкин, пианист Александр Петров – сплошь легенды. Здесь, очевидно, упокоится и Леонид Куравлев.

В 2012-м на 73-м году жизни скончалась его любимая супруга Нина Васильевна – преподаватель английского языка, директор школы. Они познакомились на катке в далеком 1952-м, когда Леониду было 16, а Нине – 13. Через восемь лет поженились и счастливо прожили вместе 52 года.

После смерти супруги Леонид Куравлев начал вести затворнический образ жизни, практически перестал сниматься (всего одна небольшая работа в 2015 году) и появляться на публике. На могиле жены на Троекуровском кладбище он установил красивое гранитное надгробие, на котором золотом выбито и его имя. Правда, более мелким шрифтом и по понятным причинам без дат.

Леониду Вячеславовичу идет 84-й год. Актер, очевидно, не хотел никого обременять и все сделал сам, заранее озаботившись собственными похоронами. Memento mori ("помни о смерти"), как говорится. Пусть артист живет долго. Наверняка возникает странное ощущение, когда смотришь на свою могилу или возлагаешь к ней цветы.

Кстати, известные люди часто покупают себе места на кладбище. Иосиф Кобзон хотел быть погребенным рядом с матерью на еврейском участке Востряковского. Алла Пугачева устроила семейное захоронение на Кузьминском, где покоятся ее родители и брат. Несколько лет назад Примадонна переместила их останки, вероятно, думая о неизбежном будущем...