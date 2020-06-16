Бабкина призналась в нежных чувствах к Розенбауму

16.06.2020 | 15:00

Надежда Бабкина, которая 15 июня наведалась в гости к Борису Корчевникову, рассказала не мало интересных фактов в студии программы «Судьба человека».

Рассказала артистка и о своей давней дружбе с Александром Розенбаумом. По ее словам, их объединяет не только творчество.

Бабкина сообщила, что они с музыкантом находятся в прекрасных отношениях – добрых и отрытых. Артистка заявила, что «каждый знает о своем». Бывшие влюбленные не обо всем могут говорить вслух, но это никак не влияет на их дружбу.

Бабкина призналась, что их отношения были особенными: «Ой, мы вместе такие удивительные вещи делали!» – с улыбкой вспомнила певица.

Бабкина вспомнила, что именно ее заслуга в творческом успехе Розенбаума. Александр в начале своей карьеры сочинял композиции для ансамбля «Русская песня». Певица часто ему помогала, обращалась в различные инстанции и просила за него.

Именно поэтому Розенбауму удалось выехать за пределы СССР и покорить зарубежного зрителя. По словам Бабкиной, Иосиф Кобзон стал покровителем молодого исполнителя значительно позже.

Артистка по-прежнему испытывает самые нежные чувства к Розенбауму. Надежда искренне радуется любому успеху барда. Она считает, что его творчество способно подобрать ключик к сердцу любого слушателя.