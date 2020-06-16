«Алкоголики и нищеброды»: Виктория Боня накинулась на россиян получающих пособия

16.06.2020 | 17:27

Экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня против того, чтобы в Конституцию была внесена поправка о минимальном размере оплаты труда. Она считает, что надо помогать бизнесменам.

Телеведущая высказалась в своем инстаграм-аккаунте. По ее мнению, государство должно обратить внимание на предпринимателей, попавших в тяжелую ситуацию из-за пандемии коронавируса в России.

"Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся!" – возмутилась Виктория Боня. Она добавила, что деньги достаются "всяким бездельникам, алкашам, наркоманам только потому, что они живут в России".

По словам светской львицы, она общается со многими бизнесменами, которые придерживаются того же мнения. Отметим, что в апреле российским безработным, обратившимся в службу занятости населения после 1 марта, были назначены максимально возможные выплаты – в размере 12130 рублей.

В последние месяцы Виктория Боня регулярно публикует лженаучные посты о том, что людей "устрашают" коронавирусом, чтобы "потом вакцинировать всех и установить чипы". За неоднозначные высказывания звезду телестройки многие высмеяли. Вероятно, она слишком увлеклась теорией заговора.