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В части регионов России отменяют Парад Победы

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В Кремле отнеслись с пониманием к решению властей нескольких регионов отменить праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, губернаторы лучше знают эпидемиологическую обстановку в своем регионе, чем глава страны. "Это прерогатива регионов. Они реализуют полномочия", – подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь Владимира Путина порекомендовал гражданам в этом году смотреть парад Победы по телевизору. Россияне смогут увидеть все детали шествия, передает РБК.

Например, в Пензенской области парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесут с 24 июня на более позднюю дату. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время видеоконференции, состоявшейся в понедельник, 15 июня.

Напомним, что праздничные мероприятия были перенесены на 24 июня. Причиной стала сложная ситуация с коронавирусом в России. По последним данным, в стране зарегистрировано 537 210 зараженных.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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