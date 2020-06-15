«Со мной такое бывает»: Дапкунайте призналась, что забыла о домогательствах

15.06.2020 | 16:11

Литовская актриса поделилась неприятной историей. Ингеборга Дапкунайте рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств.

В прошлом году в Голливуде разгорелся скандал вокруг Кевина Спейси. Несколько мужчин сообщили, что американский актер пытался склонить их к половому акту. Один из потерпевших заявил, что на тот момент он был несовершеннолетним.

В отношении артиста возбудили уголовное дело, однако в октябре расследование было прекращено из-за смерти одного из истцов. Эта история сильно ударила по репутации Спейси. С ним отказались работать многие коллеги, в итоге актер лишился роли в сериале "Карточный домик".

Однако были и те, кто поддержал звезду. Среди них оказалась Ингеборга Дапкунайте. В эфире программы "Однажды" на НТВ актриса призналась, что не хочет судить коллегу, это неблагодарное дело. Она призвала людей быть терпимее.

Дапкунайте поведала, что тоже стала жертвой сексуальных домогательств, но через некоторое время забыла о случившемся. "Со мной такое бывает: память стирает неприятности", – пояснила знаменитость. Она добавила, что не помнит имени обидчика.

Кроме того, Дапкунайте рассказала, что ее актерский путь был непростым. Когда-то она мечтала, чтобы ее хотя бы пригласили на пробы. "Мне тогда было все равно, что играть", – вспомнила актриса. Благодаря упорству ей удалось добиться больших успехов.