Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июн 2020|12:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Отец Фриске сообщил о примирении с Шепелевым

Печать

Сегодня, 15 июня, ровно пять лет, как не стало певицы Жанны Фриске. В связи с печальным событием отец артистки дал интервью.

15 июня 2015 года Жанна Фриске умерла после изнурительной борьбы с раком головного мозга. На руках у гражданского мужа артистки остался их двухлетний сын Платон. После смерти певицы мужчина увез ребенка за границу, а затем вся страна узнала о сложных отношениях между Дмитрием Шепелевым и родственниками Жанны Фриске.

После того, как убитый горем отец певицы Владимир Борисович прошелся по нескольким шоу, где нелестно отозвался о телеведущем, тот запретил им видеться с Платоном, и даже после того, как тем удалось отсудить право на встречи с мальчиком, они его толком не видят. По их словам, Дмитрий Шепелев чинит всяческие препятствия.

Тем не менее, отец Жанны Фриске надеется на то, что все же встретится с внуком. "Надеюсь, что еще увижу его. Очень скучаю. Я от него первые два месяца после смерти Жанны не отходил", – вспомнил Владимир Борисович. Также он выразил надежду на примирение с Дмитрием Шепелевым. "Натравили, конечно, его на нас. Трудно будет наладить контакт. Но со временем все уляжется. Я не сомневаюсь. Сердце все-таки не камень", – заключил отец артистки.

Помнит о скорбной дате и младшая сестра Жанны Наталья Фриске. Она опубликовала фотографию артистки и написала: "5 лет..( не верится((( как быстро летит время, нет ощущения что тебя нет рядом.. ну нет его!!! Такое чувство, что вот вот позвонишь, или зайдешь в дверь. Моя маленькая (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Наталья у себя в "Инстаграм".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Не успокоятся, пока ещё кто-нибудь из них не помрёт!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте