«Он ее не лечил»: Отец Фриске обвинил Шепелева в скоропостижном уходе дочери

15.06.2020 | 16:47

Сегодня грустная дата для миллионов поклонников яркой и талантливой певицы Жанны Фриске. Ровно пять лет назад, 15 июня, артистка скончалась из-за опухоли головного мозга. Отец артистки – Владимир Борисович, сегодня решил поделиться неизвестными ранее подробностями болезни.

«Он, оказывается, ее не лечил (речь о Дмитрии Шепелеве – прим. редакции). Ему нужно было, чтобы она поскорее умерла. А все потому, что он понял: такой, как раньше, Жанна не будет больше никогда», – сделал сенсационное заявление отец Фриске.

По его словам, именно Шепелев виноват в том, что медикам не удалось помочь его дочери. Владимир Борисович считает ,что Жанне можно было помочь.

Якобы Алла Вербер, которая в свое время поборола онкологическое заболевание, предложила Дмитрию свою помощь. Она хотела порекомендовать врачей и препараты. Шепелев узнал у нее, что ждет Жанну. А поняв, что прежней его любимая уже не станет, перестал брать трубку и начал игнорировать Вебер.

Родители певицы узнали о подобном поведении телеведущего намного позже. Информация вывела отца Фриске из себя. Он не мог поверить, что Дмитрий допустил подобное развитие событий.

Как заявил Владимир Борисович, Дмитрий увез Жанну в Америку, где ей назначили какое-то лекарство. «Что там с ней делали, я не знаю, но после этой поездки Жанна стала чахнуть, чахнуть... Через полтора месяца впала в кому», – заявил огорченный отец.

Появившаяся ранее информация о примирении отца Фриске с Шепелевым оказалась не верной. «Неужели не видите, какой он человек? Смеется, а смех холодный! С тобой говорит, а сам думает: «Чтоб ты сдох!» Он знает, из-за чего мы не поладили. Потому что я его быстро раскусил», – уверен отец Фриске.

После кончины Жанны воспитанием Платона, единственного сына певицы, занялся именно Шепелев. Из-за натянутых отношений с отцом Фриске, Дмитрий не позволяет Платону видеться с бабушкой и дедушкой. Владимир Борисович надеется, что все изменится, когда Платон вырастет и поймет «кто есть кто».