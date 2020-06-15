Оксана Самойлова отменила развод с Джиганом

15.06.2020 | 13:40

Сегодня, 15 июня, должен был состояться развод модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Однако красотка передумала расставаться с мужем.

Оксана Самойлова опубликовала в "Сторис" видео из автомобиля. Однако доехать до Головинского суда эффектная брюнетка не смогла. На заседании не оказалось и Джигана. Более того, выяснилось, что производство по делу было прекращено.

По словам адвоката рэпера, случилось это в связи с отказом истца (то есть Оксаны Самойловой) от иска и примирением сторон. В свою очередь, адвокат модели от комментариев отказался и предложил узнавать про воссоединение пары у самой Оксаны.

Судя по комментариям в Сети, поклонники неоднозначно отнеслись к этой новости. Большинство фанатов заявили, что были уверены: Оксана и Джиган помирятся, ведь у них четверо детей: три дочки и лапочка-сыночек. Другие же пользователи высказали мнение, что не сомневались в том, что развод не состоится, потому что вся эта скандальная история с расставанием, по их словам, искусный пиар. Когда ситуация зашла в тупик, которым стало заявление Оксаны Самойловой в суд, чтобы расторгнуть брак, пара решила "разыграть" примирение, которого якобы на самом деле не было, потому что не было и ссоры.

По слухам, пара неплохо заработала на хайпе вокруг проблем Джигана и последующем за этим конфликтом между супругами. Напомним, в феврале Оксана родила Джигану долгожданного сына Давида. Вскоре рэпер стал публиковать странные посты у себя в "Инстаграм". А потом появилась информация, будто Джиган попал в реабилитационный центр. Все это время Оксана подозрительно молчала.

Потом, впрочем, она выложила пост, в котором пожаловалась, что вся ее семейная жизнь оказалась обманом. Что она думала, будто первый месяц жизни ее сына окажется самым счастливым для нее, но все оказалось наоборот. Затем Самойлова заявила, что намерена развестись с мужем.

Тем не менее, в Россию из Америки они вернулись все вместе. И режим самоизоляции тоже проводили на одной территории. Однако вскоре Джигана якобы отправили снова в реабилитационный центр в Подмосковье. Откуда он вернулся спустя несколько недель и стал вымаливать у жены прощение. Та же подала документы на развод. А теперь оказалось, что рэперу удалось добиться желаемого – Оксана его простила и отозвала иск.