Наталья Орейро сэкономит на налогах с помощью российского гражданства

15.06.2020 | 17:30

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин уличил мировую звезду Наталью Орейро в хитрости.

По мнению супруга Валерии, популярная уругвайская певица и звезда сериалов решила получить российское гражданство чтобы не потерять деньги.

Иосиф Пригожин уверен, что в нашей стране Наталия Орейро однозначно сэкономит на налогах. «В части малого предпринимательства у нас есть достойные возможности по налогам», - заявил продюсер.

По его мнению, российским властям следует охотнее давать гражданство артистам из других стран. Так как это принесет дополнительные доходы в казну от уплаты налогов. А ведь большинство артистов люди с приличными заработками. Сейчас они вынуждены платить по 50, а иногда и по 60 процентов налогов в пользу других государств.

Иосиф Пригожин уверен, что заокеанским звездам будет выгоднее платить налоги в России. Продюсер считает, что Орейро в Москве будет комфортно. Ей придется привыкнуть к суровому российскому климату, но благодарные поклонники и приятный бонус в виде сниженных налогов – точно придутся по душе артистке. Орейро в России все знают и любят, у нее есть несколько крупных контрактов.

Недавно исполнительница главной роли в популярном в нашей стране сериале «Дикий ангел» заявила, что подала документы на получение российского гражданства. Орейро ждет, когда ее просьбу рассмотрят.