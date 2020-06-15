Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июн 2020|18:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Наталья Орейро сэкономит на налогах с помощью российского гражданства

Печать

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин уличил мировую звезду Наталью Орейро в хитрости.

По мнению супруга Валерии, популярная уругвайская певица и звезда сериалов решила получить российское гражданство чтобы не потерять деньги.

Иосиф Пригожин уверен, что в нашей стране Наталия Орейро однозначно сэкономит на налогах. «В части малого предпринимательства у нас есть достойные возможности по налогам», - заявил продюсер.

По его мнению, российским властям следует охотнее давать гражданство артистам из других стран. Так как это принесет дополнительные доходы в казну от уплаты налогов. А ведь большинство артистов люди с приличными заработками. Сейчас они вынуждены платить по 50, а иногда и по 60 процентов налогов в пользу других государств.

Иосиф Пригожин уверен, что заокеанским звездам будет выгоднее платить налоги в России. Продюсер считает, что Орейро в Москве будет комфортно. Ей придется привыкнуть к суровому российскому климату, но благодарные поклонники и приятный бонус в виде сниженных налогов – точно придутся по душе артистке. Орейро в России все знают и любят, у нее есть несколько крупных контрактов.

Недавно исполнительница главной роли в популярном в нашей стране сериале «Дикий ангел» заявила, что подала документы на получение российского гражданства. Орейро ждет, когда ее просьбу рассмотрят.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте