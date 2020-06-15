Лариса Гузеева переквалифицировалась в семейного психолога

15.06.2020 | 08:13

Лариса Гузеева стала ведущей новой передачи "На дачу!", в рамках которой брачный психолог помогает семейным парам решить все конфликты и справиться с домашними проблемами. На днях Гузеева отправилась к очередной супружеской паре, чтобы помочь мужчине и женщине найти общий язык.

Участниками нового выпуска стала семья Гавриловых. К ним и отправилась Лариса Гузеева для выяснения всех обстоятельств. Для начала ведущая разузнала о том, что произошло между супругами на самоизоляции. По словам Гавриловых, члены семьи решили переехать в Подмосковье из душной городской квартиры, но не одни, а вместе с китайским учителем, который не смог улететь домой из-за закрытых границ. По началу такой компанией было весело проводить время, но чуть позже присутствие гостя стало напрягать хозяйку дома.

Супруга Гаврилова всячески просила главу семейства решить этот вопрос и намекнуть гостю на отъезд. Пока терпение хозяйки потихоньку заканчивалось, Андрей Гаврилов все продолжал отнекиваться. Тут девушке пришлось пожаловаться Ларисе Гузеевой. Анастасия рассказала, что такая самоизоляция дается ей очень тяжело.

Одной из главных проблем стало питание детей Гавриловых. Из-за того, что репетитор не ест мясо, ребята взяли с него пример и полностью отказались от еды Анастасии. За последнее время цветущая молодая женщина превратилась в вечно уставшую кухарку и горничную, что категорически ей не нравится.

Гузеева решила, что этот вопрос нужно обсуждать исключительно с главой семейства и постаралась выстроить конструктивный диалог. Телеведущая мирно пыталась объяснить Андрею, что нужно уделять внимание жене и прислушиваться к ее просьбам. Лариса Гузеева напомнила Гаврилову его главную ошибку и попросила не сравнивать Анастасию с его бывшей женой. На что Андрей ответил, что и бывшая и нынешняя его супруги дружат, и именно первая жена научила Настю хорошо готовить.

Несмотря на столь напряженную ситуацию, передача закончился праздничным ужином и милой беседой за столом. Телеведущая Первого канала учла пожелания каждого члена и сделала разнообразные яства, которые понравились Гавриловым.