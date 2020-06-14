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Валерия в странном наряде сразу после карантина отправилась на Красную площадь

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52-летняя певица Валерия после нескольких месяцев заточения появилась на публике в довольно странном наряде. На артистке было надето кремовое платье макси и шифоновое болеро. Поклонники Валерии отметили, что подобный костюм больше подходит для домашних посиделок, чем для выступления на Красной площади.

Вчера состоялся долгожданный выход звезд в свет после карантина. В честь Дня России на главной площади страны состоялся праздничный концерт, участниками которого и стали звезды шоу-бизнеса. Многие музыканты и исполнители выступили в прямом эфире, чтобы порадовать своих зрителей живым исполнением. Появилась на долгожданном выступлении и певица Валерия вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным.

Артистка успела исполнить "Океаны" – один из своих хитов и пообщаться с коллегами по цеху. Как отметила сама Валерия, с большинством звезд она не виделась уже около двух месяцев. Певица не удержалась и сделала несколько фотографий со старыми друзьями. Подписчики Валерии заметили, что артистка выбрала не самый подходящий наряд для праздничного концерта, в то время как ее муж и продюсер предстал в джинсах и широкой футболке.

Несмотря на то, что фанаты певицы Валерии были счастливы снова видеть всех артистов вместе, многие из них посчитали, что все еще рискованно устраивать подобные мероприятия и подвергать опасности звезд.

"Исхудали бедные, пока на карантине сидели! Подумайте о здоровье. Еще и грудь на распашку, неужели такая жара?", – возмутились поклонники Валерии.

Стоит отметить, что выступала певица в совершенно другом одеянии. 52-летняя Валерия вышла на сцену в алом платье с рукавами-фонариками. Наряд облегал фигуру звезды и подчеркивал стройные ноги.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Дорвались, стричь бабло начали.

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