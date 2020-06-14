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«Успей извиниться»: Киркорову поставили ультиматум из-за шутки про ВДВ

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Представительница Филиппа Киркорова Екатерина Успенская объяснила участие артиста в резонансном клипе о десантниках. По ее словам, он всего лишь исполнял отведенную ему роль.

Помощница исполнителя отметила, что скандальное видео принадлежит каналу СТС и сериалу «В Маске шоу». Поэтому она посоветовала адресовать все вопросы режиссеру Марюсу Вайсбергу и телеканалу. Именно он готовили сценарий нашумевшего скетча.

Представительница певца удивилась тому, что на певца обрушился шквал критики и негатива. "Филипп исключительно играл роль", – заявила Екатерина Успенская.

Напомним, недавно в инстаграм-аккаунте звезды появилась запись, на которой Филипп Киркоров предстал в образе десантника. Видео было записано для юмористического скетч-шоу.

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Филиппа Киркорова извиниться за ролик. Он назвал этот сюжет отвратительным, так как певец, по его мнению, оскорбил два важных символа – тельняшку и берет. Экс-главы ВДВ порекомендовал артисту извиниться и удалить видео «для своего же блага».

Шаманов напомнил крылатое выражение о том, что «десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».

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Источник — dni.ru
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Гость||

Кочегарный петушок

Гость||

Издал Лев, царь зверей, указ - всем принести ему какое нибудь мясное блюдо, за ослушание наказание - три удара членом по голове.

Заяц пытался поймать что нибудь мясное- не получается. Приност льву мешок капусты. Лев посмотрел туда и говорит:

- Заяц, я сказал мясное?

- Сказал.

- О наказании знаешь?

- Знаю.

- Тогда не обижайся..

Достал свой. Ударил зайца по голове - тот только хихикнул. Ударил ещё раз, уже сильнее - заяц уже смеётся. Ударил третий раз совсем сильно - заяц угарает. Лев тогда его и спрашивает:

- Заяц, ты чего ржёшь?

- Да понимаешь, Лёва. Вон Ёжик яблоки тащит - а за свои слова, Лёва, нужно отвечать!

Гость||

Расскажите , подсудимый , как вы совершили ограбление ?

- Какое ограбление , гражданин судья ? Они сами попросили .

- Как это ?

- Ну , подходят ко мне вечером два мужика и говорят :

- Снимай часы и ботинки . Я и снял . С одного - часы , с другого - ботинки !

Гость||

ФБК

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