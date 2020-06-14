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Пропавшая на два месяца дочь Маши Распутиной заявила о себе

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Младшая дочь Маши Распутиной редко появляется на публике и не дает лишних поводов для обсуждений. Звездная наследница так редко делится своими снимками, что многие подписчики уже и забыли, как выглядит девушка. Но несмотря на закрытый образ жизни Марии, некоторые подробности о ней стали известны.

Дочь Маши Распутиной, 19-летняя Мария Захарова, учится в МГИМО на факультете "Связи с общественностью". Советская певица признается, что гордится выбором наследницы и счастлива, что девочка не пошла по ее стопам. По словам супруга артистки, они всей семьей поддерживают Марию и желают ей только лучшего. Отец девочки подчеркивает, что она выбрала журналистику не просто так. Ведь Мария очень бойкая по характеру.

Несколько дней назад дочь Распутиной решила порадовать своих подписчиков яркими снимками, на которых предстала в полный рост. Многие пользователи Инстаграма отметили, что девушка унаследовала прекрасную фигуру от звездной мамы. Стоит отметить, что фотография провисела на просторах Интернета всего несколько часов, после чего девушка удалила ее.

Напомним, что два месяца назад появились новости о том, что наследница Маши Распутиной пропала. Девушка ни с кем не общалась и не выходила на связь. Позже певица успокоила фанатов и рассказала, что с девочкой все в порядке.

"В возрасте Маши всякое случается. Быть может, она просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней на связь. Но мы дома", – призналась Распутина.

Семья советской артистки жестко соблюдала карантин и не выезжала в город, пока все ограничения не были сняты. Поэтому многие друзья Марии Захаровой могли "потерять" ее.

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Источник — dni.ru
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