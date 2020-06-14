Повторила судьбу героини: любовь, печаль и страдания Елены Сафоновой

14.06.2020 | 11:27

Актриса Елена Сафонова известна миллионам россиян. Пик ее популярности пришелся на середину 80-х и 90-е годы прошлого столетия.

Елену многие помнят прежде всего как Ольгу Ивановну из «Зимней вишни». Эта роль перевернула ее жизнь во всех смыслах, более того, ее дальнейшая судьба словно повторила жизненные переплетения героини.

Личную жизнь Сафоновой нельзя назвать счастливой. Она была любима и любила сама. Она находила и теряла. Она даже умудрилась словно в фильме связаться с женатым поклонником.

Фильм «Зимняя вишня» открыл советскому зрителю одну простую истину. Женщина, которая испытывает чувства к женатому мужчине, вовсе не разлучница, а человек, который стоит перед сложным моральным выбором.

Первая большая любовь Сафоновой – актер ленинградского БДТ Виталий Юшков. Судьба свела их на съемках «Семьи Зацепиных». Буквально тут же актриса приняла два спорных и сильно повлиявших на ее дальнейшую судьбу решения. Она переехала к Юшкову и они расписались.

Позже Сафонова назвала тот брак случайным, а свое решение ошибкой. Ей было стыдно перед близкими Юшкова, поэтому она и решила расписаться. Елена практически жила в их доме. Юшков и Сафонова с трудом смогли просуществовать вместе около 6 лет.

После брака актриса не спешила под венец. Она дала волю своим чувствам и как признавалась позже, крутила романы и со свободными, и с женатыми мужчинами. В конце 80-х в ее жизни появился бизнесмен Ваче Мартиросян. Сафоновой не помешал тот факт, что мужчина был женат. Их отношения были скоротечными. После романа у Сафоновой остался сын Иван, а Ваче вернулся назад к своей супруге.

Произошедшее не изменило актрису. Она продолжала встречаться с мужчинами. В ее жизни было еще несколько иностранцев. Один из них даже приглашал ее переехать к нему на Сицилию. Сафонова отказала.

Внезапно в жизни российской актрисы появился француз Самуэль Лабарт. Он очаровал Елену. Она перебралась к своему избраннику во Францию и актеры поженились. Сафонова не теряла времени даром. Она не только строила отношения с иностранцем, но и с успехом снималась.

Однако найти свое счастье у Елены так и не получилось. В браке у нее появился второй сын – Александр. Мальчик не спас союз с Лабартом. Сказалась не только разница менталитетов. Француз предполагал, что Елена после рождения ребенка займется сыном и домом, а жена с успехом работала в российских и французских театрах.

В итоге Лабарт поставил Сафонову перед сложным выбором – брак или работа. «Я долго думала. Уже хотела отказаться от актерской карьеры, сидеть дома и воспитывать детей. Но потом все же решила расстаться с мужем. И причина вовсе не в дилемме «дом или работа»: я очень скучала по Москве, по России», — признавалась артистка.

Союз распался, а французу удалось отстоять в суде право на воспитание Александра. Елена вернулась на родину с сыном от первого брака.

«Я, наверное, достаточно счастливый человек, потому что умею порадоваться мелочам. Мне на самом деле нужно очень немного, — заявляла актриса, — надо, чтобы я могла позволить себе: естественно, побывать во Франции, чтобы повидаться с сыном, и успеть съездить отдохнуть и действительно расслабиться, а не просто быстро позагорать, устать от жары и вернуться в Москву».