Пелагея преобразилась после развода

14.06.2020 | 16:30

Певица Пелагея совсем недавно пережила предательство любимого мужчины. По слухам, именно измены мужа Ивана Телегина стали причиной развода очередной звездной пары. Теперь поклонники удивляются, как сильно изменилась артистка после жесткого удара судьбы.

О печальном событии в семье Пелагеи стало известно всего полгода назад – ее идеальное с виду семейство распалось. Даже общий ребенок не смог удержать пару певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным от краха.

При этом многие поклонники были готовы утешать артистку и помогать ей справиться с горем. Но, судя по всему, это вовсе не требуется. После развода не прошло и года, а Пелагея уже выглядит лучше, чем в браке с гулящим спортсменом. Об этом наглядно свидетельствуют свежие кадры, размещенные красавицей. Подписчиков поразил похорошевший вид певицы. Некоторые россияне предложили, что разрыв и вовсе пошел ей на пользу.

На новой фотографии Пелагея красуется в голубом брючном костюме и белой блузке, дополнили образ модные очки. Стройная девушка выглядит посвежевшей и отдохнувшей – на ее лице невозможно заметить и тени грусти.

"Будто и не было развода, вы такая суперская. Не устаю вами восхищаться", "Невероятно красивая", "Опять на гречке и воде сидела" – поддерживают любимицу фолловеры.

Напомним, о разводе Пелагея и Иван Телегин заявили в конце прошлого года. Тогда же мужчину не раз видели с красоткой-блондинкой Марией Гончар. Многие фанаты уверенны – именно эта девушка стала разлучницей звездного семейства.