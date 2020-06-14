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Исхудавший Влад Сташевский заставил поклонников порассуждать о его здоровье

Печать

Популярный певец Влад Сташевский кардинально сменил сферу деятельности и редко появляется на публике. Его последний выход поразил поклонников – некогда кумир миллионов сильно сдал и перестал походить на себя.

Влад Сташевский был кумиром молодежи 90-х годов. Тогда под его хит "Позови меня в ночи" отплясывали на каждой дискотеке. Со временем интерес публики стал ослабевать, и певец практически пропал со сцены.

Крах карьеры стал серьезным ударом для звезды 90-х. В свое время артист был безумно популярен – о нем мечтала каждая российская девушка. Как уверяли близкие к певцу люди, масло в огонь добавила первая жена Сташевского. Многие считают, что женщина негативно влияла на любимца миллионов, а после их разрыва певец и вовсе скатился в депрессию и запил.

От полного разрушения мужчину спасла новая любовь. Артист вернулся к жизни и даже нашел свое второе призвание. Сейчас секс-символ 90-х занимается утилизацией жидких химических отходов.

К счастью многих ценителей таланта некогда популярного исполнителя, иногда Влад Сташевский дает небольшие концерны. Недавно он появился на передаче "Сегодня вечером" на Первом канале и исполнил любимые песни россиян. При этом многие обратили внимание на странный вид артиста. Теперь знаменитость носит бородку и усы. Трансформация обеспокоила поклонников – в целом Сташевский выглядит болезненно. Он исхудал, побледнел и совсем не пышет здоровьем, отмечает издание "СтарХит".

"Как бы плохо не выглядел, остается все равно Владом Сташевским. Хорош во все времена", "Похоже, у Влада серьезное заболевание", "Просто небритый, с проседью, получился вид неопрятный", – теряются в догадках фанаты.

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Источник — dni.ru
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