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«Это верх гнилья»: Собчак досталось за насмешку над поруганным ребенком

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Ксения Собчак снова взбесила пользователей Сети. На этот раз она сочла уместным посмеяться над ребенком, на которого напал сексуальный маньяк.

Очередной выпуск шоу на ютуб-канале Ксении Собчак стал причиной скандала. Телеведущая позволила себе поглумиться над трагедией певца Стаса Костюшкина, который в детстве стал жертвой насильника.

В свежем выпуске авторской передачи "Осторожно, новости" Ксения Собчак, мать 3-х летнего Платона иронично высказалась о певце, на которого в детском возрасте напал педофил.

Такое поведение скандальной ведущей взбесило некоторых пользователей Сети. Так, авторы телеграм-канала "Модные хроники Злой Киски" не поняли, что смешного в трагедии маленького мальчика, и напомнили Собчак, что у нее самой подрастает сын.

"Фу быть такими", – негодуют пользователи Сети. Кроме того, под самим видео на ютуб-канале появилось немало обличительных комментариев. Похоже, Ксения серьезно разозлила поклонников.

"Про Костюшкина зря. Он тогда был не намного старше вашего, Ксения, сына", "Про Костюшкина мерзко, ну зачем??... А если с этим столкнется Ваш Платон, через пару-тройку лет (не Дай Бог)? Сможете так же "юморнуть" на эту ситуацию?", "Попытка шутки про Костюшкина – это верх гнилья", – пишут россияне.

Недоумение вызвали также слова модельера Александра Арутюнова, который разделил мнение Ксении Собчак и тоже стал смеяться над трагедией Костюшкина в сториз в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, когда Стас Костюшкин был ребенком, на него и других мальчиков напал сексуальный маньяк. Он приказал детям лечь на землю и поочередно засунул им в рты детородный орган. Своим признанием артист хотел привлечь внимание к проблеме насилия над детьми, но получил мощную волну хейта от многих поклонников. Некоторые посчитали, что ни к чему вспоминать такие "грязные" истории из прошлого.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Собчак: "Сначала 1917 год, потом сразу 1937-й. Два подряд уничтожения элиты привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья. Я бы вообще запретила эту страну."

Гость||

Собчак возмущена "сталинскими" усами Грудинина

Телеведущая и возможный кандидат в президенты Ксения Собчак в своем инстаграме возмутилась репликой на телевидении другого кандидата, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Тот в ответ на вопрос о своих плюсах пошутил: "Я с усами. Я похож на Сталина, это мой плюс".

Собчак затрясло в привычной демшизовой истерике: "Милая шутка, да? «Я похож на Сталина – и это плюс!» Я похож на преступника и убийцу, и это «плюс»? Представьте, если бы в Германии кандидат во власть хвастался, что похож на Гитлера". 2017 год

Гость||

"Промолчат, поди, компетентные органы и сейчас на публичные заявления Ксении Собчак. Во всяком случае, факт того, что о «речугах» Ксюши, информируют все центральные телевизионные каналы, дурной знак. Значит, есть «прикрытие» официозных «политтехнологов». А потому, болтать будет еще много всякого, в том числе, и преступного. Если, конечно, все-таки не хватит ума у кого-то там наверху её сразу остановить. УК - в руки. Все для этого есть. Или УК только для русских".

Андрей Сошенко, секретарь МОО «Русское Собрание»

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