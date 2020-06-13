«Я не хочу быть Наташей»: Проскурякова сорвалась из-за постоянных сравнений

13.06.2020 | 13:24

Пользователи Интернета уже несколько лет упрекают певицу в том, что она в несколько раз хуже бывшей пассии известного композитора. Юлия Проскурякова больше не могла терпеть хамского отношения со стороны фанатов Королевой и позволила себе резко отреагировать на все высказывания недоброжелателей.

Уже более 10 лет Юлия Проскурякова находится в счастливом браке. Ее муж – композитор и певец Игорь Николаев во многих интервью признавался, что души не чает в своей супруге и готов на руках ее носить, лишь бы Юлия была довольна. Но несмотря на мирные отношения звездной пары, поклонники бывшей спутницы Николаева не забывают напоминать Проскуряковой о предыдущих отношениях мужа.

Больше всего подписчики Юлии предпочитают делать акцент на ее творчестве. Пользователи Инстаграма осуждают певицу в том, что рядом с ней Игорь Николаев стал менее продуктивен, в то время, как в союзе с Королевой родились его главные хиты.

"Отстаньте! Я не Наташа Королева, ею не буду и быть не хочу. Я проживаю свою жизнь. Живу так, как мне хочется. Не нуждаюсь ни в чьих советах и оценках, правда", – прокомментировала многочисленные упреки жена композитора.

Юлия Проскурякова призвала публику прекратить травлю и заняться своей жизнью, а "особо переживающим" девушка посоветовала посмотреть старые видео, на которых запечатлена Королева. По словам супруги Николаева, таким образом они смогут поностальгировать.

Несмотря на огромное количество негативных комментариев, нашлись и те, кто встал на сторону Юлии. Публика отметила, что девушка прекрасна и сама по себе и попросили звезду не реагировать на "недалеких завистников".

Напомним, что Наталья Королева не была первой женой артиста. Игорь Николаев уже состоял в браке с Еленой Кудряшевой, которую встретил еще во время учебы на Сахалине. Союз с Проскуряковой состоялся не сразу же после разрыва с Наташей. Только спустя четыре года композитор решился на новые отношения. С Юлией они познакомились в екатеринбургском Дворце молодежи, куда Николаев приехал с гастролями.