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«Я действительно могу любить»: Муцениеце обратилась к Прилучному после расставания

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Уже в понедельник пройдет первое слушание по делу о разводе звездной пары. Однако актеры до сих пор продолжают общаться и делать друг другу странные намеки с помощью социальных сетей.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили расстаться после громкого скандала, произошедшего в середине весны. Актриса заявила, что супруг побил ее, отобрал телефон и выгнал из дома. После этого она подала заявление на развод.

Однако поклонники уже давно сомневаются в искренности артистов. То ли за девять лет совместной жизни они настолько "прикипели" друг к другу, что не могут просто разойтись, то ли вся эта история – обычный спектакль, но Муцениеце и Прилучный никак не могут сжечь мосты и оборвать контакты.

Так, на днях Павел Прилучный оплатил дорогостоящее лечение жены от бронхита, отдав на это целых 400 тысяч рублей. При этом в СМИ появились слухи, что он задолжал по налогам свыше 140 тысяч рублей и не оплатил крупный штраф ГИБДД.

А накануне Агата Муцениеце записала видеообращение к Павлу и своим подписчикам в честь дня "спасибо". Она саркастично поблагодарила супруга за то, что он научил ее любить.

"Только благодаря ему я поняла, что я действительно могу любить другого человека", – сказала Агата.

Подписчики же подняли актрису на смех, напомнив ей, что день "спасибо" отмечают 11 января, а не 12 июня. Другие обвинили ее в "заигрывании" с мужем и попытках ввести наблюдателей в заблуждение с помощью истории с разводом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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