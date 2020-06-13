Подольской удалось сохранить внешность спустя годы

13.06.2020 | 16:12

38-летняя Наталья Подольская показала, как выглядела до рождения сына. Поклонники увидели сходство знаменитости с наследником.

Во время карантина стало трендом публиковать в "Инстаграм" архивные фотографии и таким образом вспоминать о времени, когда жизнь в мире не была ограничена. Пандемия коронавируса спровоцировала массовую ностальгию.

В последний вагон уходящего поезда... то есть тренда запрыгнула Наталья Подольская. Певица поделилась снимком, который, очевидно, был сделан задолго до того, как родился ее сын. Знаменитость запечатлена в нежно-розовом платье на тонких бретелях и бежевых туфлях, из-за которых она кажется очень высокой.

Любопытно, что Подольская за столько лет нисколько не изменилась. Певица даже ни разу не изменила рыжему цвету волос.

Поклонники отметили, что с годами Наталья становится только краше. "Материнство вас явно украсило", "Сейчас и тогда красотка", "Даже и не верится, что давнее фото", – написали подписчики. Некоторые, благодаря этому снимку, заметили, что сын очень похож на Подольскую. "Теперь очевидно, на кого сыночек похож", – написал пользователь Сети.

Напомним, недавно Наталья Подольская представила нового члена семьи. Знаменитость долго интриговала поклонников. Некоторые даже подумали, что певица беременна. Но все оказалось куда проще. Об этом ранее писали Дни.ру.