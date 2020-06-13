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«Одна грязь!»: отец Жанны Фриске высказался о романе дочери с певцом из «Иванушек»

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Общественность задается вопросом: неужели Кирилл Андреев привлекает к себе внимание таким мерзким способом? Впрочем, проверить его слова все равно невозможно.

Участник группы "Иванушки International" Кирилл Андреев удивил общественность, когда рассказал в эфире программы "Секрет на миллион", что некоторое время находился в отношениях с Жанной Фриске. Многие не поверили певцу и обвинили в грязном пиаре.

Слово решил взять отец Жанны Фриске Владимир Борисович. Он сказал, что о романе дочери с Кириллом ничего не знает, а программу Леры Кудрявцевой он не смотрит, потому что "там одна грязь".

Ранее о связи Андреева и Фриске высказалась продюсер Олеся Сазыкина, которая одно время работала с группами "Иванушки International" и "Блестящие". Она считает, что информация об отношениях этих знаменитостей – бред. Несмотря на то, что Жанна всегда хотела создать семью, встречаться с Кириллом она не могла, заявила Олеся.

Известно, что Жанна Фриске состояла в отношениях с телеведущим Дмитрием Шепелевым. В 2013 году у возлюбленных родился сын Платон. Жанна и Дмитрий планировали сыграть свадьбу после того, как певица вылечится от рака. Однако планам осуществиться не было суждено. Фриске скончалась летом 2015-го.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Опять Фриске... Да сколько же можно? Надоели уже.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что некоторое время находился в отношениях с Жанной Фриске.
Да они там все друг с другом были в отношениях. Секрет тоже! больше не о чем написать?

Имя: Гость
Комментарий:

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