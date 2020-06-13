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«Нет уже больше никакого Ефремова»: актер обратился к людям (видео)

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В ночь с 12 на 13 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов выложил на своем канале на видеосервисе youtube обращение к людям.

Почти в двухминутном ролике артист попытался найти слова, чтобы извиниться перед близкими погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ефремов осознает, что его признания вряд ли утешат родственников человека, который погиб в результате аварии по вине актера.

Ефремов готов чуть позже оказать семье погибшего материальную помощь. Актер не хочет давать деньги сейчас, чтобы это не выглядело попыткой подкупа. По словам артиста, от него отвернулись близкие и друзья - все те, кто ему верил долгие годы.

После трагедии Ефремов осознал, что нельзя садиться пьяным за руль. Актер пообещал, что он не будет пытаться избежать наказания.

"Как тут отмажешься, когда все и все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока", - заявил Ефремов. В завершении видеоролика актер еще раз попросил прощения.

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Гость||

Некролог?

Гость||

Проникновенно. Вот на это русский народ ведется. Боюсь подумать, что будет если ВВ научится так говорить.

Гость||

Всех жалко! Молодец Михаил,что нашел мужество и извинился перед семьёй Сергея Захарова! Все мы грешные! Крепись! Дальше будет ещё трудней! На всё воля Божья! Молись! Бог тебе в помощь,только он тебя спасёт!

Имя: Гость
Комментарий:

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