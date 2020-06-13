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Джигарханяна хотят вывезти из столицы

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Знаменитый режиссер был госпитализирован 7 июня. Некоторые СМИ писали, что 84-летний артист пережил инсульт и попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Быстро разлетевшиеся слухи о том, что Армен Джигарханян тяжело болен, вызвали тревогу у друзей и поклонников режиссера. Среди них были как обычные люди, так и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Так, бывшая пассия пожилого актера пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что после мрачного известия ей стало плохо. Знаменитость рассказала, что у нее заболело сердце и поднялось давление. Видимо, за невероятно долгий год совместной жизни она настолько прониклась артистом, что воспринимает его проблемы как свои собственные.

А поклонница режиссера певица Алена Кравец решила привезти в больницу еды для своего кумира. Примечательно, что о том, какие фрукты и печенье любит Армен Джигарханян, она узнала все у той же Цымбалюк-Романовской, которая, разумеется, наизусть выучила все предпочтения бывшего мужа.

Тем не менее близкий друг Джигарханяна бизнесмен Артур Согомонян успокоил общественность, заявив, что с Арменом Борисовичем все в порядке. В больнице он оказался лишь ради планового обследования, которое показало, что его здоровье в норме. Согомонян рассказал, что актера уже выписали из клиники, а родные и близкие уже запланировали вывезти артиста за границу города.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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