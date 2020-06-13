Басков похудел на карантине и готов сниматься в фильмах для взрослых

13.06.2020 | 19:00

Николай Басков, находясь на карантине времени зря не терял. Артист сбросил несколько килограммов и удивительно похорошел.

Народный артист России Николай Басков стал гостем недавнего выпуска шоу "Вечерний Ургант". Артист пришел представить свою новую песню "Зараза", а также рассказать о конкурсе, который он запустил среди своих поклонников. Люди должны снять небольшое видео под припев композиции, надев "все лучшее сразу". Победителей ждут денежные призы.

Кстати, над песней Николай работал во время карантина. Но даже не смотря на это, певец переживал, что останется без средств к существованию. А поскольку Басков не знал, когда завершится пандемия коронавируса, начал приводить себя в порядок, чтобы в случае чего найти новую работу. Николай пошутил, что с новой фигурой мог бы начать сниматься в фильмах для взрослых.

Во время съемок шоу артист встал с дивана, распахнул пиджак и показал Ивану Урганту, а также всем присутствующим, как он похудел за последние несколько месяцев. Басков потребовал аплодисментов в свой адрес, отметив, что в его возрасте такие результаты даются с трудом.

Напомним, в клипе на песню Николая Баскова "Зараза" заметили огромное количество рекламы, в том числе – презервативов. Многим показалось, что артист переборщил с желанием окупить видео.