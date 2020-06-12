Точная копия: Варнава словно стала сестрой Навки

12.06.2020 | 15:01

Звезда юмористического телешоу Comedy Woman продолжает экспериментировать с образами. Еще вчера Дни.ру писали о том, как артистка предстала перед поклонниками в необычном белом боди и с париком вместо волос.

В новом виде Екатерина Варнава появилась на фотографии, которую опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Снимок произвел фурор среди поклонников знаменитости, которые сразу же наделили ее титулом "богини" в комментариях.

Но не прошло и дня, как артистка решила вновь преобразиться до неузнаваемости. На новом фото Варнава запечатлена в белой блузке, частично обнажающей грудь юмористки. А вместо привычных струящихся рыжих локонов – аккуратно сложенный в пучок блонд. Екатерина пояснила, что ее задумчивое выражение лица на снимке символизирует взгляд в "более-менее нормальное будущее".

Своей новой метаморфозой Екатерина Варнава восхитила поклонников. В комментариях тут же посыпались восхваляющие возгласы, в которых знаменитость назвали то "супердевочкой", то "красоткой", то "бомбой". Некоторые подметили, что в этом облике артистка стала удивительно похожей на супругу пресс-секретаря президента России фигуристку Татьяну Навку.

Но не все перемены в жизни даются Екатерине так легко. Недавно она призналась, что еще год назад тайно рассталась с любимым мужчиной – Константином Мякиньковым. Новый спутник появился у звезды лишь недавно, но юмористка призналась, что уже успела с ним поссориться.