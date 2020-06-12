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Шепелев отправил сына Фриске в элитную школу

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Дмитрий Шепелев рассказал о том, в какую школу он отдал ребенка Жанны Фриске Платона. Элитная школа в центре Москвы обойдется ведущему в 1,4 миллиона рублей в год.

В сентябре 2020 года сыну Жанны Фриске предстоит отправиться в первый класс. Дмитрий Шепелев, который после смерти певицы заменяет ребенку и маму, и папу, заранее озаботился воспитанием и образованием чада.

Так, известно, что Платон посещал подготовительный, так называемый нулевой класс. При этом Дмитрий Шепелев крайне тщательно подбирал школу, в которую будет ходить его сын. Он лично знакомился с учителями и собирал отзывы о разных системах образования.

В итоге свой выбор Дмитрий Шепелев остановил на частной школе в центре Москвы. У заведения оказался высокий рейтинг и отличная репутация. Год обучения Платона в ней обойдется ведущему в 1,4 миллиона рублей.

Отметим, Дмитрий Шепелев живет гражданским браком с архитектором Екатериной Тулуповой, у которой от прошлых отношений осталась дочь. Дети отлично друг с другом поладили. Более того, они познакомились раньше, чем их родители – вместе ходили в один детский сад.

"Получается, что нас с Катей познакомили наши дети", – шутит ведущий. Хорошие отношения ребята сохранили и после того, как их родители съехались. Сейчас они вместе учат уроки в нулевом классе и готовятся к школе.

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Источник — dni.ru
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