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Пенсионеры в России получат единовременную выплату: названа сумма

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На счета пенсионеров в России будет перечислено около двух тысяч рублей. Единой для всех суммы нет, размер выплаты в регионах будет разным, сообщила эксперт по пенсиям Анастасия Киреева. Но такая мера коснется далеко не всех.

Выплата в размере около двух тысяч рублей пенсионерам в России будет единовременной. На нее могут претендовать пожилые люди, получающие минимальную пенсию.

Решение о выплате прибавки к пенсии озвучили власти нескольких регионов. Так, в Ленинградской области пожилые граждане получат по две тысячи рублей, а в Пензенской и Тамбовской – по 1 800, сообщает АН "Актуальные новости".

Ранее в пенсионном фонде сообщили об индексации накопительных пенсий на 9,13%. Претендовать на прибавку смогут граждане от 53 до 67 лет. Перерасчет будет произведен автоматически с 1 августа, подавать заявление не нужно.

Июньский график выплаты пенсий будет скорректирован из-за праздника. Страна будет отдыхать в пятницу, 12 июня. Почтовые и банковские отделения работать не будет. Пенсионеры в России получат положенные выплаты 13 июня.

Еще один выходной придется на среду, 24 июня. В этот день пройдет военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но на графике выплаты пенсий это не отразится.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Благодетели! Факт зашикуют!

Гость||

А почему с 53 лет, опять чиновники -дурачьё разделяют людей, я

Что в 53 года, что 48 лет, оба эти возраста льготные персы, тогда почему Безумцы определили грань в 53 года?

Имя: Гость
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