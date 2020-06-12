Новый трек: Вере Брежневой рекомендовали не петь, а радовать глаза мужчин

12.06.2020 | 14:00

В Сети появился новый клип на песню Веры Брежневой и Дмитрия Монатика "ВЕЧЕРиНОЧКА". Оба исполнителя остались крайне довольны проделанной работой.

Клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА" снимался в Испании в интерьерах необычного особняка. Впрочем, внимание зрителей привлекли не сколько декорации, сколько персонажи клипа.

И Вера Брежнева, которая предстала перед поклонниками в нескольких необычных нарядах, в том числе и в прозрачном платье.

"Я хочу, что бы каждый из вас испытал тот кайф и удовольствие, которое я испытала", – рассказала Вера Брежнева о клипе и своих впечатлениях о его съемках. Таким же мнением со своими поклонниками поделился и Дмитрий Монатик.

Пользователи интернета живо оценили новую работу артистов. Многие порадовались, что певцы не испугались карантина, а продолжили работать и порадовали своим творчеством поклонников. Нашлись и те, кто внес свою ложку дегтя.

По мнению некоторых интернет-пользователей, Брежневой лучше появляться на сцене и в клипах в качестве модели, чтобы радовать глаза мужчин. А вот петь ей категорически не стоит.